'Jesus Town, USA': Over een boeddhistische Jezus

ACTUA Al 88 jaar voeren de inwoners van Lawton, een dorpje in de Amerikaanse staat Oklahoma, een toneelstuk op over de laatste dagen van Jezus. Daarmee kan Lawton bogen op het langstlopende passiespel van de Verenigde Staten, een productie die op haar hoogtepunt elk jaar honderdduizenden mensen naar het stadje bracht. Nu hebben de organisatoren te kampen met twee problemen: het aantal bezoekers loopt al een tijdje stevig terug en de man die de afgelopen 8 jaar gestalte gaf aan Jezus, heeft besloten ermee op te houden. En het ergst van al: degene die hem moet opvolgen, de goedmoedige Zack, blijkt niet eens meer een christen te zijn – hij heeft zich tot het boeddhisme bekeerd! Het lijkt het opzet voor een sketch van ‘In de gloria’, maar ‘Jesus Town, USA’ is écht, en vooral een bewijs van de uitstekende timing van de makers: toen ze aan deze documentaire begonnen, wilden ze gewoon de voorbereidingen voor het passiespel volgen; het drama rond Zack barstte pas los toen ze al aan het filmen waren.