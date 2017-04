Superhelden Regisseur James Gunn (van de leuke horrorfilm ‘Slither’) pende zelf het scenario, waardoor ‘Guardians’ persoonlijker en vooral vréémder is dan om het even welke ‘Avengers’-film. Kijk maar naar de helden. Er is de Indiana Jones-achtige bink (Chris Pratt), de groene krijgster (Zoe Saldana) en de opgepompte wraakmachine (Dave Bautista), maar vooral ook de agressieve wasbeer Rocket Raccoon (met de stembanden van Bradley Cooper) én de wandelende boom Groot. De aandoenlijke chemie tussen die vijf tilt het routineuze intergalactische plotje twee uur lang naar een hoger, warmer niveau. Daarbij is de soundtrack vol retropopmuziek een schot in de roos. Wedden dat ‘Hooked on a Feeling’ van Blue Swede nog dágen door uw hoofd blijft spoken?