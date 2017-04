Documentaire 'The C-Word': veel kankers kunnen door ons eigen gedrag voorkomen worden

DOCU ‘The C Word’, de documentaire waarin ze op haar ziekte terugblikt, is vooral een pleidooi voor de ideeën van David Servan-Schreiber. Die dokter, die zelf aan een hersentumor is overleden, stelde dat we veel kankers door ons eigen gedrag kunnen voorkomen. ’s Mans ideeën zorgen in de medische wereld nog steeds voor discussie, maar ze bieden wel stof tot nadenken. En daarnaast is het altijd nuttig (én confronterend) om eraan herinnerd te worden aan hoe ontstellend veel giftige stoffen wij ons (al dan niet vrijwillig) voortdurend blootstellen. Dat één op de twee mensen kanker krijgt, lijkt dan nog mee te vallen.