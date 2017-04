Film Stefano Sollima bewees met de tv-serie, die een vervolg breide aan Matteo Garrones misdaaddrama, al zijn gevoel voor het mengen van grafisch geweld met geraffineerd melodrama. Met ‘Suburra’, zijn langspeler over corruptie en een clanstrijd in Rome, ondermijnt hij opnieuw het beeld van maffiosi als strak in het pak gehesen gentlemen met een onaantastbare erecode.