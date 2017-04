Gert Verhulst «Het idee is dat iedere maandag een trio gasten inscheept – de eerste week zijn dat Erik Van Looy, Kevin Janssens en Jani – en drie nachten op de boot blijft slapen. Overdag gebeurt er van alles op en rond de boot; ’s avonds kijken we daar in het semi-live uitgezonden talkshowgedeelte al dan niet op terug.»

HUMO Dat mag je eens nader toelichten.