Omdat ware liefde, in tegenstelling tot pakweg een Bentley, een butler en een tot over de rand met Dom Pérignon gevulde jacuzzi, niet te koop is, zien ook de rich and famous zich al eens genoodzaakt een beroep te doen op een datingbureau. Hier te lande komt zo’n liefdeslustige Dagobert Duck algauw bij Berkeley International terecht, de ‘exclusieve matchmaker’ aan de Brusselse Louizalaan, alwaar de sinds kort in het Eén-programma ‘Topservice’ te bewonderen Annemieke Dubois de plak zwaait.