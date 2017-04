Oude wijze Walter Grootaers: 'De nieuwe 'De 3 wijzen' is een beetje benepener'

Walter Grootaers «Eerlijk gezegd vonden we dat allemaal wel een beetje spijtig. Maar goed, het is nu eenmaal Kobe Ilsen die tegenwoordig ‘De 3 wijzen’ presenteert. Kurt zit anders wel in het programma: hij heeft een paar filmpjes opgenomen die tot een vraag leiden. En na de opname is-ie ook nog even gedag komen zeggen in de studio.»

HUMO Daar zeg je zoiets: vind jij het ook niet jammer dat ‘De 3 wijzen’ tegenwoordig in een studio wordt opgenomen? Jullie dweilden nog ’s lands sporthallen en culturele centra af.