Eén van de korte documentaires in ‘4x7’ deze week is van de hand van tv-monument Jan Van Rompaey. Hij ging Fons Oerlemans weer opzoeken, de man met wie hij in 1974 een kleine hype ontketende. Oerlemans stak toen met een stalen vlot de Atlantische Oceaan over, op de hielen gezeten door de microfoon van Van Rompaey: op Radio 2 had ‘Jan en alleman’ meer dan een miljoen luisteraars. Fons was de avonturier, Jan het aanstormend talent. Heden zijn beide heren diep in de 70.