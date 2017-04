Het sixtiesgevoel van Roger Allam in het derde seizoen van 'Endeavour'

In de slotaflevering van het vorige seizoen van ‘Endeavour’ werd de jonge Morse (Shaun Evans) vals beschuldigd van de moord op korpschef Standish en naar de gevangenis afgevoerd. Tegelijkertijd werd zijn chef Fred Thursday, de charismatische man met de gleufhoed, vechtend voor zijn leven in een ambulance geschoven. Geen wonder dus dat wij ons hier op de redactie de voorbije maanden zorgen hebben gemaakt. Maar er was geen reden tot paniek: de man zat gewoon op het hoofdkantoor van ITV aan de Londense Gray’s Inn Road, in de figuur van acteur Roger Allam.