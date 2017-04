animatiefilm Het geesteskind van Katsuhiro Otomo – de Japanse mangaka tekende eveneens de gelijknamige strip – is bijna dertig jaar na z’n verschijnen nauwelijks verouderd. Nu ja: het ziet er misschien een tikje knulliger uit dan de hedendaagse CGI-films, maar het verhaal van bendelid Tetsuo en zijn makkers, die in het Tokio van na WO III uit de klauwen van een geheime legercel proberen te blijven, is nog immer wat het moet zijn: brutaal as fuck.