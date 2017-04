Het vizier van Serge Simonart

NPO 2, vrijdag 21 april, 21.10

Soms ben ik jaloers. Op ‘College Tour’ van de nooit genoeg geprezen Nederlandse Publieke Omroep, bijvoorbeeld. Een interview van een vol uur met gasten van topniveau (Bill Gates, John Cleese, Desmond Tutu, Richard Branson, Jesse Jackson, de dalai lama, Carl Bernstein, Bernardo Bertolucci), live uitgezonden met een publiek van studenten en belanghebbenden die ook vragen mogen stellen. De Hollanders steken ons alweer langs alle kanten voorbij. Waarom kan dat niet op Canvas?

ARTE, zaterdag 22 april, 20.50

Wie de geschiedenis niet kent, is gedoemd haar te herhalen. Ze verloopt in golfbewegingen – eb en vloed – en herhaalt zich sowieso. Vrede is: ballen in de lucht houden, en als de wereld even niet oplet, valt zo’n bal en neemt de Jodenhaat weer toe of waant weer eens een lokale potentaat zich Napoleon of Attila de Hun. Daarom blijf ik het één van de grote fouten van het onderwijs vinden dat er alsmaar minder tijd en ruimte is voor onderricht in de valkuilen der geschiedenis.

VTM, zondag 23 april, 20.30

Ik heb niets tegen deze film of tegen Dimitri Verhulst, maar toch: ik heb de indruk dat er een overaanbod is aan Vlaamse films over marginalen met afwijkingen of verslavingen. Waar zijn de Vlaamse films over beschaafde mensen zonder afwijking? Is de filmcommissie die scenario’s beoordeelt, samengesteld uit marginale alcoholisten met losse handjes uit Bevergem, of worden scenario’s over pakweg highbrow architecten uit een liefdevol gezin niet geschreven? Of geldt ook in de Vlaamse film: ‘Goed nieuws is geen nieuws’?

BBC 1, maandag 24 april, 22.00

We hebben ze overleefd, da’s al iets. Eigenlijk zou ik het wel amusant vinden als de intelligentsia over vier jaar min honderd dagen deemoedig moet toegeven dat Trump één van de beste Amerikaanse presidenten uit de geschiedenis is gebleken. En dat Donalds dochters Ivanka en Tiffany trouwen met een Mexicaan. En dat op dat huwelijksfeest het herenigde Pink Floyd ‘The Wall’ opvoert aan die muur. Stranger things have happened.