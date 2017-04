De documentaires die u deze week graag informeren (22 tot 29 april)

Canvas, zaterdag 22 april, 20.10

actua De bouwkoorts in India scheert hoge toppen, maar het land kampt met een tekort aan zand. Malafide bendes roven daarom illegaal stranden, rivierbeddingen en heuvels leeg, en bovendien zijn ze niet vies van geweld.

Canvas, zondag 23 april, 22.55

actua Liefdevol portret van de laatste maanden in het leven van Peter Snickars, bij wie een agressieve hersentumor werd vastgesteld. Was getekend: zijn vriend, de Finse regisseur Jan-Olof Svarvar.

BBC 2, zondag 23 april, 22.00

SPORT In april 1977 werd het eerste WK Snooker gespeeld in The Crucible in Sheffield. 40 jaar later praat legende Steve Davis met winnaars, deelnemers en fans, onder wie Stephen Fry.

Canvas, maandag 24 april, 23.00

actua Filmmaker Werner Herzog duikt in de zaak van Blaine Milam, een jonge Amerikaanse gedetineerde die de doodstraf kreeg voor de moord op een baby. Hij neemt de temperatuur op bij Milam, maar praat ook met familie, agenten en advocaten.

NPO 2, maandag 24 april, 20.25

actua Aan de vooravond van de volgende ronde in de presidentsverkiezingen strijkt Wilfred de Bruijn neer in Amiens, het voormalige hart van de Franse industrie.

canvas, donderdag 27 april, 22.05

muziek Philippe Kohly maakte een splinternieuw, met archiefbeelden gelardeerd portret van Jacques Brel, de zingende wervelwind die bijna 40 jaar geleden aan een longembolie overleed.