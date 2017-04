'Mission: Impossible - Rogue Nation': Tommeke heeft het nog

ACTIE Het verhaal draait rond The Syndicate, een schimmige organisatie in allerbeste SPECTRE-traditie. Ethan Hunt is hen op het spoor, maar de CIA wil hem niet geloven en doet zelfs haar uiterste best om zijn afdeling op te doeken, zodat hij – yes! – nog eens volledig off the grid moet gaan. Voor de plot hoeft u het als vanouds niet te doen, wél voor de personages (nieuwkomer Rebecca Ferguson is een geweldige aanwinst) en natuurlijk voor de uitgebreide actiescènes: de vliegtuigscène, de duik in een groot waterrad (méé adem inhouden!) en vooral die prachtige, mooi belichte, vlekkeloos gemonteerde operasequens. Tommeke hééft het nog!