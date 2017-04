Het derde seizoen van 'Fargo': een vredige gemeenschap davert op zijn grondvesten

serie De verwachtingen rond de derde reeks waren dan ook hooggespannen. We beginnen weer van nul met een stel nieuwe personages in een andere tijd en ruimte. De kern van de intrige is nu de vete tussen twee broers, een geslaagde zakenman en een gefrustreerde reclasseringsambtenaar (een knappe dubbelrol van Ewan McGregor). We weten wat dan volgt in het ‘Fargo’-universum: iemand doet iets niet geweldig verstandigs en zet een cascade van gebeurtenissen in gang die een vredige gemeenschap op zijn grondvesten doet daveren, de lokale agente tot actie aanzet en onderweg een serie levens eist, meestal van de personages die u het net niet toewenste. Dit tv-juweel zal u zes spannende, inktzwartkomische en veel te snel voorbijvliegende afleveringen lang aan uw breedbeeld geplakt houden.