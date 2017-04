'The Immortal Life of Henrietta Lacks': een verfilmde bestseller met Oprah Winfrey

film De tumorcellen die in 1951 bij de door baarmoederhalskanker getroffen vrouw werden weggenomen, bleken ook in het lab verder te groeien en dus uitstekend geschikt voor wetenschappelijk onderzoek. Henrietta’s cellen werden over de hele wereld verspreid en de voorbije decennia gebruikt in het onderzoek naar onder meer kanker, diabetes en polio. De familie van Lacks, een ongeletterde Afro-Amerikaanse vrouw, wist al die tijd echter van niks. Rebecca Skloot schreef over de zoektocht van Henrietta’s nazaten naar de waarheid, en vervolgens naar erkenning, een bestseller die nu door HBO is verfilmd met Oprah Winfrey in de rol van Lacks’ dochter. Een opmerkelijk, zielroerend en hopelijk ook niet tot te véél overacting uitnodigend verhaal.