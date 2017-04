Kanker: veel positiefs hebben we er niet over te melden. Tenzij misschien dat we zonder kanker wellicht nog langer hadden moeten wachten op de vuurdoop van de nochtans zeer bekijkenswaardige Julie Van den Steen als primetimepresentatrice op Eén. Zondag zal ze de slotshow van ‘Iedereen tegen kanker’ samen met Peter Van de Veire in goede banen leiden, de Oude Wijze Indiaan met wie ze nu al drie jaar de MNM-ochtenden aan elkaar kwebbelt.