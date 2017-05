'Op weg met Jan': de brokkenpiloot in Jan Van Looveren

Jan Van Looveren «De bedoeling is dat ik met een door mezelf gekozen bijrijder vijf dagen lang in een jeep door een prachtig landschap in een ver land rijd, en dat ik hem of haar op die manier beter leer kennen. Die bijrijders, mijn praatgasten, heb ik gekozen op basis van persoonlijke interesses. Met Carry Goossens, bijvoorbeeld, speel ik al drie jaar in ‘De zonen van Van As’, en toch ken ik die mens van haar noch pluim. En Sarah Bettens is niet alleen van Kapellen, net als ik; ze woont ook nog eens in Palm Springs, Californië, waar ik geweest ben toen de film ‘Meisjes’ (uit 2009, red.) daar op een filmfestival genomineerd was. Met haar ben ik door Alaska gereden op de Dalton Highway, van Anchorage tot Deadhorse. Onwaarschijnlijk mooi, natuurlijk.»

HUMO En ook onwaarschijnlijk gevaarlijk?