'Pro Deo' op VTM: Pleiten voor de platzakken

Stijn Leliaert «Op oudejaarsavond 2014 ging Steven voor het eerst in jaren nog eens uit met zijn broers, met wie hij jarenlang op gespannen voet had geleefd. Hij dronk die avond wel dertig pinten, terwijl hij onder de medicatie zat die hij van zijn psychiater had gekregen om zijn agressieprobleem te beteugelen. Door die combinatie moet hij een black-out hebben gekregen, want van wat er daarna gebeurd is in en om het station van Brugge, herinnert hij zich niks meer. Pas een maand of drie later besefte hij wat hij had gedaan, toen de beelden van een bewakingscamera te zien waren in het programma ‘FAROEK’ en hij een telefoontje kreeg van één van zijn broers: ‘Maar dat ben jij toch?’ Hij is toen naar mij gekomen: ‘Wat moet ik doen?’ Ik zei hem: ‘Je moet je aangeven, de beelden liegen niet.’ Op de sociale media was zijn naam al genoemd, en de reacties waren vernietigend. Begrijpelijk: die Britse toerist zat op zijn knieën te bidden om geen slagen te krijgen, en mijn cliënt schopte hem in het gezicht, waarna hij hem van zijn portefeuille en zijn iPhone beroofde. Bijzonder onsympathiek.»

HUMO Toch besloot u hem pro Deo te verdedigen.