Halve finales Champions League: Franky Van der Elst doet een pronostiekje

HUMO Een Madrileense derby in de halve finales van de Champions League: is dat een goede zaak?

Franky Van der Elst «Ja, en weet je waarom? Ik vind het altijd jammer als de finale tussen twee ploegen van hetzelfde land wordt gespeeld, en dat kan nu niet meer. Bovendien is een Madrileense derby altijd heel mooi om naar te kijken, en dat zal nu niet anders zijn. Maar Real zal het wel halen. Makkelijk wordt het niet – dat is het nooit tegen het blok van Atlético – maar ik heb er net de statistieken bij gehaald, en Real wint de onderlinge duels in Europees verband vrijwel altijd. Ik vond ze ook sterk spelen tegen Bayern München, al hebben ze toen een paar keer geluk gehad. Bij Atlético is het dan weer prettig dat we Carrasco aan het werk kunnen zien. Hij heeft even een dip gehad, maar al bij al is hij opnieuw aan een goed seizoen bezig.»