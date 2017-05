'National Treasure': de tv-presentator als pedofiel

MARC MUNDEN «Wij wilden vooral de grijze zone onderzoeken waarbinnen celebrity’s in de jaren 70 en 80 konden werken. In hoeverre was hun entourage medeplichtig door op cruciale momenten de andere kant uit te kijken? Maar ook: wat is de impact van zulke beschuldigingen op de directe omgeving van de presentator? ‘National Treasure’ is vooral een dramaserie over familiebanden. De centrale vraag blijft natuurlijk of Paul het nu wel of niet heeft gedaan.»