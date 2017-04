'Wim': een intiem portret van Wim Vandekeybus door de ogen van zijn zus

Lut Vandekeybus «De film is heel organisch gegroeid. Als ik in België was, tussen projecten door, wipte ik vaak binnen bij Wims dansgezelschap Ultima Vez, om daar de repetities te filmen en zo. In 2009 begonnen ze met ‘nieuwZwart’, een grote productie waarbij véél nieuwe dansers werden gezocht. Daar zou ik een documentaire over maken, afgewisseld met beelden uit de hele geschiedenis van Ultima Vez sinds de oprichting in 1987.

»Ik ben gaan graven in het materiaal dat beschikbaar was, en dat is uitgedraaid op een echte archivering – er waren zóveel tapes. Ik kreeg ook steeds nieuw, persoonlijk materiaal, van de dansers of van Wim zelf. Stelselmatig is het uitgegroeid tot een heel groot, jarenlang project.»