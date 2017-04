'Casting JonBénet': Eigen kind, dood kind

In december 1996 werd de 6-jarige JonBenét Ramsey, prijsbeest in vele kinderschoonheidswedstrijden, dood teruggevonden in de kelder van haar huis in Boulder, Colorado. Haar ouders werden een tijdlang verdacht, later kwam ook een als kerstman verklede buur en een bij het gerecht bekende pedofiel in het vizier, maar de zaak blijft tot op heden onopgehelderd. De Australische Kitty Green, bekend van de FEMEN-documentaire ‘Ukraine Is Not a Brothel’, maakte met 'Casting JonBénet' een pakkend docudrama over de zaak.