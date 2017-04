Het vizier van Serge Simonart

Eén, vrijdag 28 april, 23.30

In de green room van ‘The Tonight Show’ vertelde Tim Robbins me ooit hoe hij eens op locatie tandpijn had. Hij haastte zich naar de dichtstbijzijnde tandarts. Er kwam wortelkanaalwerk aan te pas. Maar de tandarts was in werkelijkheid een onervaren stagiair die als grote fan zijn idool niet wilde teleurstellen én de buitenkans op smalltalk met hem niet kon laten passeren. Resultaat: knoeiwerk van de onderste plank en 72 uur ellendige pijn voor Robbins. De tol van de roem.

CAZ, maandag 1 mei, 22.35

Ook op de Dag van de Arbeid zal ik in bed met mijn wederhelft weer alle werk moeten doen. Een Engelse ex van me was bevriend met twee callgirls, die gespecialiseerd waren in spanking en special requests. Hun klanten met de meest extreme en bizarre wensen waren Japanners, zakenlui uit de Emiraten, rechters en accountants – stille waters, diepe penetratie. Maar: ‘Vooral Japanners.’ (Mocht u aan de ontbijttafel zitten terwijl u dit leest: smakelijk.)

Eén, donderdag 4 mei, 21.25

Ik heb de deelname aan ‘Mag ik u kussen?’ geweigerd omdat de vrouwen die ik wil kussen per definitie niet deelnemen aan dat soort programma’s, hoe grappig en onderhoudend die panelshows ook zijn. Zoals ik nooit masturbeer bij porno omdat het soort vrouwen waar ik op geil pornofilms beneden hun waardigheid vinden. Als ik u te veel informatie verstrek, mag u het altijd zeggen.

NPO 2, donderdag 4 mei, 22.55

Je krijgt een intens kort geschiedenislesje als je bijvoorbeeld ‘iconische foto’s’ invoert op Google. Eén van die foto’s is dat uitgemergelde Joodse jongetje dat bij de bevrijding van het concentratiekamp Bergen-Belsen zijn vrijheid tegemoet liep. Deze mooie documentaire van Frans Bromet brengt het leven van die Sieg Maandag in kaart, en vooral ook het onderscheid tussen platte heroïek en ontroerende nuance.