FILM We krijgen een van weemoed en empathie doordrongen blik op een week uit het leven van buschauffeur Paterson (een geweldige Adam Driver). Hij gaat naar het werk, wandelt met de hond, drinkt een biertje op café en schrijft prachtige gedichten. Het klinkt niet spectaculair, maar Jarmusch zoekt en vindt poëzie in een gewoon leven, alsof elke dag in die week een strofe is.