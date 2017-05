'American Gods': de verfilming van Neil Gaimans fantasybestseller

Serie Met zijn ambitieuze opzet en gezwollen symboliek leek ‘American Gods’ lang onverfilmbaar, maar omdat het succes van ‘Game of Thrones’ ervoor gezorgd heeft dat iederéén nu zijn fantasy-epos wil, waagde de zender Starz (‘Boss’, ‘Spartacus’) er zich in 2014 toch aan. Starz legde het project gelukkig wel in handen van één van de beste en interessantste showrunners van het moment: Bryan Fuller, de man achter geweldige reeksen als ‘Pushing Daisies’ en ‘Hannibal’. Geen garantie op succes, maar de trailer belooft alvast een trip van jewelste.