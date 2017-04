'Dear White People': het relaas van enkele zwarte studenten op een overwegend blanke universiteit

Serie ‘Ik heb mijn account opgezegd, hopelijk doen jullie hetzelfde.’ Zo kwam deze satirische reeks, het vervolg op de gelijknamige film uit 2014 over enkele zwarte studenten op een chique, overwegend blanke universiteit, in de VS onder vuur te liggen vanuit de alt-right-beweging, met racistische haatberichten voor de makers tot gevolg. Tientallen mensen zegden hun Netflix-abonnement op, maar Treadstone kreeg een koekje van eigen deeg. Bij zijn tweet had hij een screenshot van zijn Netflix-account gezet, waarop zijn e-mailadres leesbaar was. Binnen de kortste keren liep zijn mailbox over van de reacties, was hij ingeschreven op meer dan zevenduizend nieuwsbrieven en had hij een afspraak bij een kapper in Compton, de minst blanke wijk van LA. Instant karma!