SERIE Britt Robertson dartelt over het scherm, maar d’r existentiële crisissen zijn nauwelijks doorleefd, en het scenario van Kay Cannon (‘Pitch Perfect’, ‘30 Rock’) is als lightyoghurt met diepvriesframbozen en zonnebloempitten: het oogt mooi in je Instagram-feed, maar je blijft op je honger zitten. Maar wie na het slotseizoen van ‘Girls’ op zoek is naar lichte diepvrieshappen om de avond mee door te komen: niet twijfelen.