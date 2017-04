'Rodney King': Een onemanshow over het tragische leven van een zwarte taxichauffeur

FILM Hij had niets gedaan én het hele gebeuren was gefilmd door een voorbijganger, maar toch werden de agenten eind april 1992 vrijgesproken, door een overwegend blanke jury. Daarop volgden gewelddadige rassenrellen in Los Angeles, die aan 53 mensen het leven zouden kosten. Precies 25 jaar later brengt Netflix een special rond Rodney King, van Spike Lee. De regisseur, die tijdens de rellen in een emotioneel tv-interview de zwarte bevolking van LA smeekte om het geweld te stoppen, maakte samen met de acteur Roger Guenveur Smith een onemanshow over het tragische leven van King, die in 2012 verdronk in zijn zwembad, en zijn rol in het racismedebat in de VS.