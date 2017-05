'Madeleine McCann': 10 jaar na de meest besproken en gemediatiseerde verdwijning ter wereld

DOCU De zaak-McCann groeide in de maanden en jaren daarna uit tot de meest besproken en gemediatiseerde missing persons case ter wereld, met onderzoeken door zowel de Portugese als de Britse politie, tientallen hypotheses over mogelijke daders (van personeel in het Praia da Luz-resort over de ouders zelf tot een internationaal netwerk van pedofielen) en ontelbaar veel coverstory’s in de Britse pers – vorige week nog in The Daily Mirror, waar een Portugese nanny die even op de kleine Madeleine had gepast tijdens die noodlottige vakantie, voor het eerst haar verhaal kwam doen. Een oplossing voor het mysterie is er nooit gekomen. BBC-journalist Richard Bilton, die het verhaal sinds 2007 volgt, doet nog eens een poging in de nieuwe documentaire ‘10 Years On’, waarin hij alle bewijsmateriaal uit de zaak onderzoekt en gaat praten met de mannen die door de Britse politie aan de tand zijn gevoeld.