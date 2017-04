Komedie Zijn personages zijn altijd superstijlvol, elke locatie ziet eruit als een pittoresk schilderijtje en op de klankband spelen alleen nostalgische love songs en Franse chansons. ‘The Grand Budapest Hotel’, één van zijn allerbeste films, gaat over de avonturen van een hotelconciërge (Ralph Fiennes) en zijn naïeve hulpje (Tony Revolori) tussen WO I en II, maar het échte hoofdpersonage is het wondermooie Grand Budapest zelf, een triomf van kleur en design. Vooraleer u nu ‘style over substance’ gaat roepen: door de fleurige Alpenlocaties waait aldoor een melancholische herfstwind, en ook al zit de film barstensvol grappige typetjes en droogkomische situaties, tijdens de slotscène moesten wij toch even een perfect gekadreerd traantje uit onze ooghoek vissen.