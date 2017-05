Naast Humo’s Comedy Cup-alumnus en voormalige ‘Slimste mens’-revelatie mag de op hol geslagen flipperkast die wij kennen als Kamal Kharmach zich sinds kort ook vliegende reporter noemen in ‘De drie wijzen’, een alibi dat hem onder meer in staat stelt om Jan Peumans op de kale knikker te kussen en wildvreemden naar hun sterkste verhaal te vragen. Even de rollen omdraaien.