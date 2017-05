Christophe Deborsu juicht Blanche naar een finaleplaats in 'Van Gils & het Songfestival'

HUMO Mogen we zeggen dat we niet meteen een Eurosong-fanaat in u hadden gezien?

Christophe Deborsu «Het lijkt misschien niet helemaal verenigbaar met mijn ambt als politiek journalist, maar ik zou het Eurovisiesongfestival voor geen geld willen missen: sinds de jaren 70 kijk ik elk jaar. In 1987 heb ik met enkele vrienden Bergen bezocht – niet Mons, maar Bergen in Noorwegen, waar Sandra Kim zich het jaar voordien tot winnares had gekroond – en daar heb ik plechtig beloofd dat ik zelf ooit het Eurovisiesongfestival zou winnen. Dertig jaar later is daar nog altijd niets van in huis gekomen, maar ik blijf die droom koesteren. Ik heb gezien dat er dit jaar ook enkele kandidaten van de derde leeftijd meedoen (de 87-jarige Owe Thörnqvist, kandidaat voor Zweden, red.), dus er is nog hoop, toch?»