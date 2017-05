'Kan u de vraag nog eens herhalen?': Gunter Lamoot in de rol van stoorzender

'Vergelijk het met vissen of vinkenzetten'

Gunter Lamoot «Het oeridee voor ‘Kan u de vraag nog eens herhalen?’ komt uit de kokers van mijn kompaan Frank Nuytten en mezelf, en dateert al van vlak vóór de Tweede Wereldoorlog. Zelf heb ik het altijd gezien als basis voor een volwaardige quiz, maar bij Woestijnvis, waar we ons idee een jaar of tien geleden al eens zijn gaan pitchen, zagen ze er slechts een vaste rubriek in. Dat werd dan ‘De vraag van vandaag’ in ‘Man bijt hond’, waarin ik bij iemand thuis in de sofa plofte en we samen naar een oud quizfragment keken.