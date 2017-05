Afscheid van 'Wallander'

HUMO Hoe is het met Kurt aan het begin van dit laatste seizoen?

Kenneth Branagh «Hij is gelukkig, voor zover hij gelukkig kán zijn. Dat zijn werk zo zwaar op hem weegt, is overigens niet de bedoeling, hoor: Zweedse politieagenten vertelden me dat ze bij hun training te horen krijgen dat ze een methode moeten ontwikkelen om de knop om te draaien. Dat valt, moesten ze toegeven, uiteraard niet altijd mee. Vooral niet als je een moordenaar op het spoor bent, of een vermist kind zoekt. Maar zelfs in die extreme gevallen is het heel belangrijk om toch weer terug te keren naar je gezin en je thuissituatie. Wallander slaagt daar niet in, en daarvan zien we de gevolgen.»