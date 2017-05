‘Blackadder’ en ‘Mr. Bean’ zijn al jaren afgelopen en ook Johnny English mocht na twee films met pensioen, dus geniet Rowan Atkinson heden in de luwte van zijn enorme autocollectie, ver weg van alle aandacht. Tot nu toch, want in de Britse misdaadserie ‘Maigret’ – gebaseerd op de boeken van de beroemde Belgische schrijver Georges Simenon en vanaf woensdag op NPO 1 – maakt hij zijn comeback. Hij vertolkt het titelpersonage, een rustige Franse detective die van zijn pijp houdt.