Een brug te ver in het derde seizoen van 'The Bridge'

SERIE Kleine waarschuwing vooraf: de kans bestaat dat u na afloop uw buik vol zult hebben van ‘The Bridge’, want dit seizoen is veruit het zwakste. De link met de befaamde Oresundbrug tussen Denemarken en Zweden is nogal vergezocht (er wordt een Deens slachtoffer teruggevonden in het seinhuis aan de Zweedse kant) en het vertrek van Kim Bodnia, wiens personage Martin Rohde op het einde van seizoen twee uit de reeks werd geschreven, laat een put achter. Komt-ie: seizoen 3 is een brug te ver.