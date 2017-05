De documentaires die u deze week graag informeren (5 tot 11 mei)

Canvas, zaterdag 6 mei, 20.10

Actua In 2015 stierven in Brazilië meer mensen een gewelddadige dood dan in Syrië, zo rekende een ngo vorig jaar uit. Deze Deense reportage belicht de oorlog tussen politie en criminele bendes in het land.

NPO 2, zondag 7 mei, 21.10

Wetenschap Nieuwe wetenschappelijke reeks waarin Robbert Dijkgraaf, chef wetenschappen in ‘De wereld draait door’, op de thee gaat bij enkele vooraanstaande onderzoekers.

Canvas, zondag 7 mei, 21.55

Actua Het Franse platteland mag dan idyllisch lijken, de werkelijkheid is minder rooskleurig. Veel jongeren vluchten naar de stad en degenen die wel blijven, zien door de crisis vaak geen andere uitweg dan zelfdoding.

Canvas, maandag 8 mei, 21.15

Natuur Steve Backshall wandelde al op zijn eentje door het regenwoud en daalde af in een uitgedoofde vulkaan. Deze keer probeert hij als eerste de wilde Baliem-rivier in Indonesië af te varen.

Canvas, dinsdag 9 mei, 21.15

Geschiedenis Herhaling van de Italiaanse documentaire uit 2014 over Gladio, een geheim ondergronds netwerk dat na de Tweede Wereldoorlog door de NAVO werd opgezet om bij een communistische invasie weerwerk te bieden.

NPO 2, dinsdag 9 mei, 22.55

actua Eind oktober 2012 trad de Maltese politicus John Dalli af als Eurocommissaris, na verdachtmakingen over corruptie rond nieuwe tabakswetgeving. In deze Deense docu wordt uitgevist hoe de vork precies aan de steel zat.