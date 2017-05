Het vizier van Serge Simonart

VTM, vrijdag 5 mei, 20.40

Wanneer maakt iemand een programma over hoe overroepen roem is? Leraars moeten nu al lesgeven aan kinderen die geen chirurg of ingenieur willen worden, maar ‘beroemd’, liefst zonder moeite. Gevraagd wat mensen onderschatten aan The Beatles zei Ringo Starr: ‘Dat we keihard hebben gewerkt.’

VIER, maandag 8 mei, 21.35

Dit zou fascinerend kunnen zijn, alleen heeft onderzoek uitgewezen dat leugen-detectors zelden accuraat zijn. Waarom geen ‘Wie van de drie?’ waarbij de leugendetector het opneemt tegen het studiopubliek om te kijken wie de seriemoordenaar van het trio op leugens kan betrappen?

BBC 2, woensdag 10 mei, 22.00

Ik heb twee keer via een gemeenschappelijke vriend – Barry Humphries alias Dame Edna – met prins Charles gepraat en hij is slimmer dan zijn imago laat vermoeden. Al blijft het vreemd om iemand tot een haast goddelijke status te verheffen en hem tientallen miljoenen toe te stoppen omdat hij uit de ‘juiste’ familie komt.