'Crashing': de belabberde weg naar stand-upcomedysucces

serie In de hoofdrol zit alweer een typisch Apatow-personage: Pete, een weinig succesvolle jonge komiek (gespeeld door de echte stand-upcomedian Pete Holmes, die de reeks mee bedacht) die moeite heeft met volwassen worden. In de eerste aflevering betrapt Pete zijn vrouw met een andere man, wordt hij zijn huis uit geschopt – zijn vrouw was namelijk kostwinner – én overvallen op de metro; en als hij uit zijn ellende nog wat comedy probeert te puren, gaat hij op het podium af als een gieter. Zoals Artie, een collega die Pete aan het werk zag, het samenvat: ‘Een vriend van mij bekende tijdens een speech op een huwelijk eens per ongeluk dat hij als tiener een kind had gemolesteerd, en dat was minder gênant.’ Desondanks ziet Artie wel enig talent in Pete: hij laat hem crashen op zijn zetel en probeert van hem een echte stand-upcomedian te maken.