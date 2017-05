SERIE Het is een bewijs van de ambitie en de grondigheid van de Wachowski-zussen (voorheen bekend als de Wachowski-broers), de makers van deze esoterische dramaserie over acht mensen die op een psychische manier met elkaar verbonden zijn. In zijn eerste seizoen was ‘Sense 8’ even vaak onbegrijpelijk als fascinerend, hopelijk is de verhouding nu wat beter.