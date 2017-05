Een uit de hand gelopen vete in 'Hatfield & Mccoys'

miniserie Voor ‘Dances With Wolves’ kreeg hij in 1991 zeven Oscars, en de tweede meest succesvolle titel op zijn curriculum vitae behoort tot hetzelfde genre: ‘Hatfield & McCoys’, een miniserie van History Channel uit 2012 waarvoor Costner een Emmy én een Golden Globe kreeg. Hij speelt in deze op feiten gebaseerde reeks Devil Anse Hatfield, een houthandelaar die na de Amerikaanse Burgeroorlog naar huis terugkeert, en betrokken raakt in de vete tussen zijn familie en die van zijn oude vriend Randall McCoy. Een ruzie die steeds hoger oploopt, en uiteindelijk bijna zorgt voor een oorlog tussen de staten West-Virginia en Kentucky.