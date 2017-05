'Taxi Driver': Martin Scorseses gitzwarte meesterwerk

Drama Maar één raad voor wie zich nog nooit volledig heeft overgegeven aan Martin Scorseses gitzwarte meesterwerk: blijf zaterdag rustig thuis en dompel u samen met Vietnamveteraan Travis Bickle (De Niro) onder in het beklemmende, door neonlichten en pornocinema’s vormgegeven New York van de jaren 70, toen Times Square nog geen pretpark was, maar een vieze broeihaard van drugdealers en pooiers. Op dat naargeestige toneel begint Bickle helemaal te ontsporen en te dromen over een regen die ‘alle uitschot zal wegvagen’. ‘Taxi Driver’ is hard en pessimistisch, maar tegelijk is het ook Scorseses meest poëtische film, die net als zijn hoofdpersonage danst op het slappe koord tussen droom en realiteit.