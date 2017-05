'The Detectives' volgt de Serious Sexual Offences Unit van Manchester

Niet meteen de plaats waar je het verwacht, maar de beste documentaire van deze week vind je op Vitaya : ‘ The Detectives ’, een driedelige BBC -serie over het werk van enkele rechercheurs van de Serious Sexual Offences Unit van Manchester , een onderzoeksteam dat zich bezighoudt met verkrachting en seksuele misdrijven.

Misdaad De reeks volgt een dubbel spoor: enerzijds zie je hoe de agenten een dertig jaar oude zaak tegen Ray Teret, een dj die bevriend was met Jimmy Savile en ook jonge meisjes aanrandde, in drie afleveringen helemaal uitspitten, anderzijds zijn er ook cases die in één aflevering opgelost worden. Maar telkens sta je vol bewondering te kijken naar hoe de rechercheurs zich vastbijten in een zaak en hoe ze proberen om te gaan met de wreedheden die ze zien. Of zoals één van hen zegt: ‘Als de telefoon gaat, voel je angst en weerzin. Je weet dat er een nieuw verhaal aankomt en je vraagt je af: ‘Hoe ga ik dat nu weer moeten verwerken?’’