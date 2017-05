Topdokter Peter Stalmans gooit hoge ogen: 'Ik wil mensen weer kunnen laten zien'

Peter Stalmans «Een centraal veneuze occlusie, kortweg CVO, is een aandoening waarbij er zich een bloedklonter vormt in de ader die het bloed uit het oog laat wegvloeien. Het bloed dat door het hart in het oog wordt gepompt, kan dus niet meer weg. Daardoor treden er bloedingen over heel het netvlies op, en neemt het zicht drastisch af. Tot voor kort behandelde men enkel de gevolgen van zo’n CVO, en niet de oorzaak, omdat dat te lastig was. U moet weten: zo’n bloedvat is ongeveer zo dun als een menselijk haar. Er bestonden geen naalden die fijn genoeg waren om daarin te prikken, en op die manier een product in te brengen dat bloedklonters oplost.»

HUMO U hebt dus zo’n naald ontwikkeld?