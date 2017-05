Bart Aerts «Wat je had kúnnen weten, is dat de Red Flames zich vorig jaar voor het EK gekwalificeerd hebben, een primeur in de geschiedenis van de ploeg. En vrij recent heeft Tessa Wullaert de eerste Gouden Schoen voor vrouwen gewonnen. Tessa is het grootste talent van de Red Flames, de enige ook die bij een echte topclub speelt, Wolfsburg.»

HUMO Wellicht is ze ook de enige die van het voetbal kan leven?