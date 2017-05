Honderd dagen Trump: een balans in 'Check-Point' op Canvas

Voor 'Check-Point' komt Amerika-correspondent Michiel Vos even uit z'n New Yorkse bubbel: honderd dagen nadat Donald Trump de eed heeft afgelegd als president van de VS, neemt Vos de temperatuur op in het andere Amerika - Fort Wayne in Indiana, of Harrisburg, Pennsylvania. Zijn z'n bewonderaars nog steeds verheugd over The Donald in het Witte Huis, of valt er al enige teleurstelling waar te nemen?