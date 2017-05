Springsteen volgens Springsteen in 'Bruce Springsteen: In His Own Words' op Canvas

Over hoe het allemaal begon: ‘De allereerste keer dat ik voor toeschouwers speelde, was ik 6 of 7. Er stonden enkele kinderen uit de buurt in onze tuin, dus ik gordde mijn gitaar om en zong een paar nummers van Elvis voor hen. Het leek helemaal nergens op – ik kón nog helemaal geen gitaar spelen – maar ik merkte wel dat ik het leuk vond om alles te geven voor een publiek. Dat was de eerste keer dat ik bloed rook.’

Over de eerste keer dat hij Elvis Presley zag in ‘The Ed Sullivan Show’: ‘In den beginne was er duisternis. Als kind had je Kerstmis en je verjaardag, maar verder was er niks dan een grote, zwarte leegte. Maar toen, in een moment van allesverzengend licht, was er hoop, seks, ritme, opwinding, een nieuwe manier van kijken, voelen, denken, bewegen, leven. Een menselijk atoom had zojuist de wereld in tweeën gesplitst.’