Beren die zich integreren in 'We Bare Bears' op Cartoon Network

Maar al een paar dagen na de presidentsverkiezingen postte Daniel Chong, de man achter ‘We Bare Bears’ op Cartoon Network, op zijn website een uitgebreide brief waarin hij de nieuwbakken president niet noemde maar wel duidelijk zijn ongerustheid over diens overwinning liet blijken. Zijn reeks over drie beren die zich proberen te integreren in San Francisco is voor Chong, zelf kind van Singaporese ouders, immers ‘een allegorie voor hoe het is om een minderheid te zijn in de Verenigde Staten’ omdat het voor hem ‘als Amerikaan van Aziatische afkomst altijd duidelijk is geweest dat sommigen slechter worden behandeld omdat ze er anders uitzien.’