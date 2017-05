Het vizier van Serge Simonart

VIER, vrijdag 12 mei, 20.35

In mijn jeugd was ‘Batman’ een tv-serie van bordkarton. Ik herinner me een promofoto waarop de superheld aan een ladder hangt en in zijn dij wordt gebeten door een haai uit schuimrubber, op het been van de acteur geplakt alsof de zwaartekracht niet bestaat. Wij stelden ons daar geen vragen bij. Scepsis werd pas uitgevonden in 1997.

NPO 2, zaterdag 13 mei, 21.25

‘Andere tijden’ maakt al jaren op hoog niveau documentaires over onderwerpen die anderen wegens gebrek aan visie laten liggen, altijd perfect geresearcht en ouderwets vakkundig gepresenteerd. Als er een Ha! van Humo voor Hollanders was, bij dezen.

BBC 1, zondag 14 mei, 18.50

Letterlijk vertaald: ‘Overbodige BV’s’. Ondenkbaar dat de VRT of VTM een programma met zo’n titel zouden brengen, maar de normen dalen dagelijks. En al wat fout is in Amerika en Engeland, waait vroeg of laat over. In Amerika lopen shows als ‘My Transsexual Summer’ of ‘My Big Fat Obnoxious Fiancée’. Kwestie van tijd.