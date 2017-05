'El Color del Camaleón': Een gitzwart hoofdstuk uit de Chileense geschiedenis

GESCHIEDNEIS In eerste instantie belicht de Belgische regisseur Andrés Lübbert een gitzwart hoofdstuk uit de Chileense geschiedenis: het Pinochet-regime. Maar eigenlijk gaat de film meer over de persoonlijke odyssee van Andrés’ vader, de totaal getraumatiseerde en verkrampte Jorgé, die destijds – nadat hij té gortige dingen had meegemaakt – zijn vaderland ontvluchtte om in communistisch Duitsland onder te duiken. Je ziet dat de man wat heeft meegemaakt: hij begeeft zich op straat met de schichtigheid van een knaagdier dat al z’n hele leven op de hielen wordt gezeten door een slechtvalk. Aan de documentaire, die voor het eerst van a tot z uit de doeken doet wat Jorgé nu precies overkomen is in Chili, werkte hij alleen maar mee om de relatie met zijn zoon te redden. Niet om te lachen, deze brok, wel inzichtrijker dan de gemiddelde droge geschiedenisles.